Bloccati a Doha i due poliziotti rientrano in Italia | Una vera odissea

Due agenti della polizia di frontiera, rimasti bloccati a Doha durante una missione internazionale, sono finalmente rientrati in Italia. La loro permanenza all'estero si è protratta più del previsto, creando una situazione definita dai protagonisti come una vera odissea. Dopo giorni di attese e difficoltà, sono tornati nel loro paese, ponendo fine a questa fase complicata del loro incarico.

Bologna, 10 marzo 2026 – Sono rientrati in Italia i due agenti della polizia di frontiera bloccati a Doha durante una missione internazionale. Un’odissea durata otto giorni. I due poliziotti sono rimasti bloccati a Doha a causa dell’instabilità legata al conflitto in Medio Oriente. Bloccate in India quattro amiche e colleghe: “Non riusciamo a rientrare in Italia. E la Farnesina ci dice: pensateci da sole” La vicenda . Due poliziotti in servizio alla Polaria dell’aeroporto Marconi di Bologna e un collega dello scalo di Parma erano bloccati da sabato scorso a Doha, in Qatar. Gli agenti non erano lì per un viaggio di ‘piacere’, ma in servizio: tornavano dallo Sri Lanka, dove avevano appena effettuato il rimpatrio di uno straniero e stavano effettuando uno scalo lungo in Qatar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

