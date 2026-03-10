Blazer ‘Keanu’ Maurizio Miri | Tweed vestibilità e stile

Il blazer ‘Keanu’ di Maurizio Miri è realizzato in tweed e si distingue per la sua vestibilità e stile. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista. La descrizione si concentra sulle caratteristiche del capo senza approfondire motivazioni o opinioni.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto operato e struttura: l’anima del Blazer ‘Keanu’. La natura del tessuto e la sensazione tattile. Il cuore di questo capo risiede nella scelta del tessuto, definito come “operato” con una marcata struttura visiva che richiama l’estetica del tweed. Questa lavorazione conferisce al blazer grigio chiaro una profondità ottica notevole, evitando l’apparenza piatta tipica dei tessuti lisci. Al tatto, si percepisce immediatamente la robustezza della trama, un elemento fondamentale per garantire che il capo mantenga la sua forma nel tempo senza deformarsi eccessivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blazer ‘Keanu’ Maurizio Miri: Tweed, vestibilità e stile Articoli correlati Leggi anche: 1/Off Blazer Cropped: Vintage, vestibilità e stile Leggi anche: Tra blazer di tweed, maglie dolcevita, cartelle di cuoio e tanti libri, lo stile da intellettuali fa tendenza