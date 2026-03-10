Biblioteca negata ma il dibattito ci sarà

I comitati contrari al referendum hanno denunciato una grave limitazione del confronto democratico, sottolineando che la biblioteca è stata negata. Nonostante questa decisione, è stato annunciato che il dibattito pubblico continuerà comunque. La questione riguarda la possibilità di discutere pubblicamente le ragioni del no, anche se l’accesso alla biblioteca è stato impedito. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra le parti coinvolte.

"Denunciamo una grave limitazione del confronto democratico": i comitati per il "No" al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo esprimono forte rammarico per la mancata risposta del sindaco di Varzi, Giovanni Palli, alla richiesta di concedere l'utilizzo della biblioteca civica per lo svolgimento di un incontro pubblico su "Le ragioni del no". "È un atteggiamento grave e incomprensibile, soprattutto in una fase delicata della vita del Paese – sostengono i comitati – in cui sarebbe dovere delle istituzioni locali garantire il pluralismo delle opinioni e favorire il confronto pubblico sui temi della consultazione referendaria.