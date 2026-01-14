Bianca Berlinguer conduce E’ sempre cartabianca con gli occhiali da sole | cosa è successo? Il Video Mediaset

Nella prima puntata del 2026 di E’ sempre cartabianca, Bianca Berlinguer è apparsa con gli occhiali da sole. La scelta ha suscitato curiosità tra gli spettatori. La conduttrice, nota per il suo stile sobrio e professionale, ha affrontato temi di attualità e politica in modo diretto e puntuale, mantenendo la consueta attenzione al pubblico e al contenuto. L’episodio ha aperto una nuova stagione del talk di Rete 4.

Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali da sole nella prima puntata del 2026 di E' sempre cartabianca, il talk di attualità e politica condotto su Rete 4. Cosa è successo alla giornalista e conduttrice? Bianca Berlinguer con occhiali da sole a È sempre Cartabianca: perchè?. Bianca Berlinguer è tornata in onda con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, martedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Rete 4, mostrandosi ai telespettatori con un paio di occhiali da sole. Il motivo? Semplice: la conduttrice è reduce da una operazione affrontata durante la pausa natalizia che l'ha costretta a conduttore la puntata con degli occhiali scuri.

Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhio - A “È sempre Cartabianca” la conduttrice Bianca Berlinguer è andata in onda con gli occhiali scuri: “Vi chiedo scusa” ... dilei.it

Bianca Berlinguer conduce con gli occhiali da sole - La conduttrice di È Sempre Cartabianca costretta a condurre con gli occhiali da sole dopo un intervento a un occhio. davidemaggio.it

Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio”, ha detto Bianca Berlinguer all’inizio della prima puntata di È sempre Cartabianca del 2026, andata in onda ieri sera su Rete 4. La conduttrice si è presentata con un paio di occhiali scu facebook

Bianca Berlinguer in onda con gli occhiali da sole dopo l'intervento a un occhio. #ÈSempreCartabianca x.com

