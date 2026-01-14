Bianca Berlinguer conduce E’ sempre cartabianca con gli occhiali da sole | cosa è successo? Il Video Mediaset

Da superguidatv.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima puntata del 2026 di E’ sempre cartabianca, Bianca Berlinguer è apparsa con gli occhiali da sole. La scelta ha suscitato curiosità tra gli spettatori. La conduttrice, nota per il suo stile sobrio e professionale, ha affrontato temi di attualità e politica in modo diretto e puntuale, mantenendo la consueta attenzione al pubblico e al contenuto. L’episodio ha aperto una nuova stagione del talk di Rete 4.

Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali da sole nella prima puntata del 2026 di E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica condotto su Rete 4. Cosa è successo alla giornalista e conduttrice? Bianca Berlinguer con occhiali da sole a È sempre Cartabianca: perchè?. Bianca Berlinguer è tornata in onda con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, martedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Rete 4, mostrandosi ai telespettatori con un paio di occhiali da sole. Il motivo? Semplice: la conduttrice è reduce da una operazione affrontata durante la pausa natalizia che l’ha costretta a conduttore la puntata con degli occhiali scuri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

bianca berlinguer conduce e8217 sempre cartabianca con gli occhiali da sole cosa 232 successo il video mediaset

© Superguidatv.it - Bianca Berlinguer conduce E’ sempre cartabianca con gli occhiali da sole: cosa è successo? Il Video Mediaset

Leggi anche: Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhio

Leggi anche: Bianca Berlinguer torna a È sempre Cartabianca con occhiali da sole protettivi e anche Mauro Corona li mette per solidarietà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

bianca berlinguer conduce e8217Bianca Berlinguer torna in Tv dopo un intervento a un occhio - La giornalista ha subito un piccolo intervento chirurgico a un occhio. iodonna.it

bianca berlinguer conduce e8217Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhio - A “È sempre Cartabianca” la conduttrice Bianca Berlinguer è andata in onda con gli occhiali scuri: “Vi chiedo scusa” ... dilei.it

bianca berlinguer conduce e8217Bianca Berlinguer conduce con gli occhiali da sole - La conduttrice di È Sempre Cartabianca costretta a condurre con gli occhiali da sole dopo un intervento a un occhio. davidemaggio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.