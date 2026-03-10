Beautiful streaming replica puntata 10 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, martedì 10 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa da Video Mediaset. In questa puntata Ridge propone a Brooke di assumere il ruolo di co-amministratore delegato insieme a Steffy, definendo la loro collaborazione come una squadra perfetta. La scena si è concentrata sulla proposta di Ridge e sulla risposta di Brooke.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge propone a Brooke di sostituirsi a lui assumendo il ruolo di co-amministratore delegato al fianco di Steffy, definendole una squadra perfetta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.