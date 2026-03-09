Beautiful streaming replica puntata 9 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, viene trasmessa una nuova puntata di Beautiful, la soap americana. Durante l’episodio, Ridge propone a Brooke di affiancarlo come co-amministratore delegato, sostituendosi a lui, e la definisce parte di una squadra perfetta insieme a Steffy. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge propone a Brooke di sostituirsi a lui assumendo il ruolo di co-amministratore delegato al fianco di Steffy, definendole una squadra perfetta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.