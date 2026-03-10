Noah Beck si unisce a Stephen Amell nel cast del nuovo reboot di Baywatch. La serie, che sta attirando molta attenzione, vede ora la partecipazione di Beck come attore stabile nel progetto. La notizia arriva dopo l’annuncio ufficiale di Fox e Fremantle, che hanno comunicato l’ingresso di Beck nel cast. La produzione del reboot prosegue con nuovi membri coinvolti nel cast.

Fox e Fremantle hanno annunciato l’ingresso di Noah Beck come interprete regolare della serie. Beck, noto per il franchise YA Sidelined su Tubi (dove ha accumulato oltre 40 milioni di follower), vestirà i panni di Luke, una giovane recluta dei guardaspiaggia. Secondo Deadline, Luke è descritto come il classico “beach boy” della California del Sud, un surfista affascinante che ha preferito l’oceano alla tradizione dei pompieri della sua famiglia. Nonostante il carattere leggero, Luke si rivelerà uno dei migliori nel salvataggio vite, trovando in Hobie Buchannon (Stephen Amell) un mentore e una figura paterna. La serie, programmata per la stagione 2026–2027, vedrà le riprese iniziare a Los Angeles questa primavera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Baywatch: Noah Beck si unisce a Stephen Amell nel reboot della serie cult

