« Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot. sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione ». È la frase pronunciata dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi durante una trasmissione andata in onda sabato scorso sull’emittente siciliana Telecolor. L’affermazione è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi, che aveva chiesto perché il governo avesse «tutto questo interesse per il processo penale» quando, a suo dire, le maggiori criticità riguardano il settore civile. Il confronto in tv «Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie – ha risposto Bartolozzi – poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bartolozzi sulla magistratura: “Sono plotoni di esecuzione. Votate sì e ce la leviamo di mezzo”. Nordio: “Si scuserà”. Replica l'Anm

Articoli correlati

Bartolozzi al vetriolo sulla magistratura: “Sono plotoni di esecuzione. Votate sì e ce la leviamo di mezzo”. Nordio: “Si scuserà”« Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot… sono plotoni di esecuzione.

Bartolozzi al vetriolo sulla magistratura: “Sono plotoni di esecuzione. Votate sì e ce la leviamo di mezzo”« Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot… sono plotoni di esecuzione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bartolozzi sulla magistratura Sono...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, sconcerto per le parole di Bartolozzi: Votiamo sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d'esecuzione; Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Nordio: Certo che si scuserà; 'Col sì togliamo di mezzo i magistrati', bufera sulla Bartolozzi; Bartolozzi shock: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d’esecuzione.

Bartolozzi sulla magistratura: Sono plotoni di esecuzione. Votate sì e ce la leviamo di mezzo. Nordio: Si scuserà. Replica l'Anm«Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot… sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione». È la frase pronunciata dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi ... gazzettadelsud.it

Referendum sulla Giustizia: Bartolozzi fa discutere con i ‘plotoni di esecuzione’, interviene NordioLe dichiarazioni del capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, scatenano polemiche sul referendum, mentre il ministro Nordio interviene per chiarire e difendere. notizie.it

"Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che è... sono dei plotoni di esec*zione, plotoni di esec*zione". A parlare è stata Giusi Bartolozzi, Capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo #Nordio, ospite di Telecolor Sicilia in un confronto sul #refere - facebook.com facebook

Bartolozzi: «Magistratura plotone d’esecuzione». Fioccano le richieste di dimissioni x.com