Bartolozzi al vetriolo sulla magistratura | Sono plotoni di esecuzione Votate sì e ce la leviamo di mezzo Nordio | Si scuserà

Un politico ha criticato duramente la magistratura, definendola un insieme di “plotoni di esecuzione” e invitando a votare sì per eliminarla. Il ministro della Giustizia ha risposto che si scuserà per le parole usate. La discussione si è sviluppata in un clima di forti tensioni tra le parti coinvolte.

« Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot. sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione ». È la frase pronunciata dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi durante una trasmissione andata in onda sabato scorso sull’emittente siciliana Telecolor. L’affermazione è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi, che aveva chiesto perché il governo avesse «tutto questo interesse per il processo penale» quando, a suo dire, le maggiori criticità riguardano il settore civile. Il confronto in tv «Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie – ha risposto Bartolozzi – poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Feedpress.me

