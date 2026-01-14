caso cuomo la rescigno presenta esposto in procura e chiede acquisizione urgente degli atti

La Rescigno ha presentato un esposto in Procura riguardante il caso Cuomo, richiedendo l’acquisizione urgente degli atti. Questa iniziativa segue le anticipazioni fornite durante la rubrica Caffè Scorretto di Anteprima24, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione. L’azione mira a favorire una verifica approfondita dei fatti, garantendo trasparenza e rispetto delle procedure.

Tempo di lettura: 2 minuti Detto fatto: come anticipato nel corso di Caffè Scorretto, rubrica di Anteprima24.it, l’esponente della Lega Carmela Rescigno, ex presidente della Commissione anticamorra del Consiglio regionale della Campania, ha depositato un esposto in Procura per chiedere l’acquisizione urgente degli atti relativi alla nomina ad assessore regionale del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo. Come è noto, Cuomo, nominato da Roberto Fico il 31 dicembre scorso, aveva rassegnato le dimissioni da sindaco lo stesso giorno, rinunciando ai 20 giorni che la legge prevede per la revoca delle stesse dimissioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

