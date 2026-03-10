I Campionati Italiani di Beach Tennis di 2ª e 3ª categoria si sono svolti al Centro Romagna Beach di Cesena dal 4 all'8 marzo, attirando centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione è terminata con applausi, spettacolo e grande partecipazione, coinvolgendo numerosi giocatori che si sono sfidati sui campi della struttura.

Si sono conclusi tra applausi, grande partecipazione e tanto spettacolo i Campionati Italiani di Beach Tennis di 2ª e 3ª categoria, che da mercoledì 4 a domenica 8 marzo hanno animato i campi del Centro Romagna Beach con centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Un evento capace di richiamare appassionati e protagonisti del movimento nazionale, offrendo partite intense e un livello tecnico sempre più elevato. Il torneo ha messo in evidenza la crescita del beach tennis italiano, con incontri e finali di alto livello, in particolare nella seconda categoria, la più competitiva della manifestazione. L’evento ha rappresentato un momento importante di promozione e consolidamento del movimento, con grande attenzione al settore amatoriale Tpra e alle categorie intermedie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atleti da tutta Italia sui campi di Cesena

