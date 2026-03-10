Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco | l’addio alla Champions League è una figuraccia

L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League, con il team tedesco che ha dominato il gioco e vinto con un punteggio netto. La squadra italiana si è mostrata incapace di contrastare efficacemente gli avversari, lasciando poche speranze in vista del ritorno che si disputerà tra otto giorni all’Allianz Arena.

L'Italia saluta la Champions League con una figuraccia. E' vero, c'è ancora l'atto di ritorno all'Allianz tra otto giorni, ma la lezione di calcio impartita dal Bayern Monaco a domicilio di un'Atalanta modesta e spaventata come raramente negli ultimi tempi non lascia spazio all'immaginazione. E' stata una disfatta frutto di un blackout totale dal primo all'ultimo minuto. Evocare la maggiore potenza di fuoco dei bavaresi serve a poco; anche il Borussia Dortmund rimontato a Bergamo o il Chelsea battuto nella prima fase erano di altro livello eppure l'Atalanta era stata capace di tenere il campo. Questa volta non c'è stata storia. In nessuna fase della sfida i bergamaschi sono sembrati in grado di contenere la furia del Bayern Monaco, un autentico tiro a segno con tanti colpevoli e nessuno che possa salvarsi.