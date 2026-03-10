Alle ore 21:00, all’interno della New Balance Arena di Bergamo, si svolge l’incontro degli ottavi di finale di Champions League tra l’Atalanta e il Bayern Monaco. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e vede le scelte di formazione di Palladino, tecnico della squadra bergamasca, per affrontare la sfida contro i tedeschi.

Alle ore 21:00 la New Balance Arena di Bergamo ospita l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. Gli uomini di Raffaele Palladino sono l’unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione e affrontano i bavaresi, considerati tra i principali candidati al titolo, per la prima volta nella storia in una gara ufficiale. L’Atalanta ha chiuso la fase a campionato al quindicesimo posto, conquistando poi la qualificazione grazie a una prestazione straordinaria negli spareggi contro il Borussia Dortmund. Dopo aver perso 2-0 in Germania all’andata, i nerazzurri hanno ribaltato il risultato con un netto 4-1 in casa, costruendo la rimonta su intensità, ritmo e lucidità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Atalanta-Bayern: dove vederla in TV e le scelte di Palladino per il miracolo Champions

