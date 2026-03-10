Lunedì 9 marzo, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi due programmi di prima serata: la fiction Guerrieri - La Regola dell'Equilibrio, con Alessandro Gassmann, su Rai 1, e Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti, su Canale 5. La sfida tra i due show ha attirato l'attenzione del pubblico, offrendo due proposte molto diverse tra loro. I dati di ascolto definitive sono stati pubblicati nelle ore successive.

La sfida della prima serata vede il debutto della fiction Guerrieri - La Regola dell'Equilibrio con Alessandro Gassmann su Rai 1 contro Scherzi a Parte con Max Giusti su Canale 5. Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, buona partenza per la nuova fiction Guerrieri - La Regola dell'Equilibrio, con protagonista Alessandro Gassmann, che debutta su Rai 1 con buoni ascolti e terrà compagnia al pubblico per quattro serate. La vittoria in share della prima serata va però a Scherzi a Parte su Canale 5 con Max Giusti. Tra gli altri risultati spicca anche Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3, mentre nell'access continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ascolti tv ieri lunedì 9 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann, Scherzi a Parte e GilettiLa Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 9 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti TV di ieri lunedì 9 marzo 2026: Guerrieri - La Regola dell'equilibrio e Scherzi a Parte i programmi più seguitiVediamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di lunedì 9 marzo 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. Indice Alessandro Gassmann con Guerrieri conquista gli ... comingsoon.it

Ascolti Tv lunedì 9 marzo, chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi A Parte: la sfida tra De Martino e ScottiGli ascolti Tv di lunedì 9 marzo 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con la fiction Guerrieri e Canale5 con Scherzi A Parte, i dati di Affari Tuoi contro La ... fanpage.it

