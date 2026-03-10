Ascolti tv 9 marzo | debutto vincente per ‘Guerrieri’ al 22,7% su Rai1

Il 9 marzo, Rai1 ha trasmesso la nuova serie 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio', tratta dai libri di Gianrico Carofiglio, con Alessandro Gassmann. L'esordio della fiction ha ottenuto un ascolto del 22,7% di share. La puntata ha attirato un pubblico consistente, posizionandosi come uno dei programmi più visti della serata.

(Adnkronos) – Esordio vincente per 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio', la serie tratta dai libri di Gianrico Carofiglio in onda su Rai1 con Alessandro Gassmann. La prima puntata, andata in onda ieri, ha infatti ottenuto 3.878.000 telespettatori (share del 22,7%) vincendo la sfida del prime time. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Scherzi a Parte' che ha totalizzato 3.208.000 telespettatori e uno share del 23,6%. Medaglia di bronzo per Rai3 con 'Lo Stato delle Cose ', programma seguito da 1.086.000 telespettatori (share del 6,4%). Fuori dal podio, su Italia1 'Top Gun' ha interessato 918.000 telespettatori (share del 5,2%) mentre su La7 'La Torre di Babele' ha realizzato 899. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ascolti TV | Lunedì 9 Marzo 2026. Guerrieri 22.7%, Scherzi a Parte al 23.6%

Ascolti TV | Lunedì 9 Marzo 2026. Vince Guerrieri (3,9 mln – 22.7%), Scherzi a Parte al 23.6% (3,2 mln)

