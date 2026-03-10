Ascolti TV | Lunedì 9 Marzo 2026 Guerrieri 22.7% Scherzi a Parte al 23.6%

Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, su Rai1, il programma Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ha ottenuto il 22,7% di share, mentre Scherzi a Parte ha raggiunto il 23,6%. Entrambi i programmi sono andati in onda in prima serata e hanno attirato rispettivamente un pubblico con percentuali vicine. I dati di ascolto sono stati comunicati ufficialmente per la prima volta dopo la trasmissione.

Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio interessa 3.878.000 spettatori pari al 22,7% di share dalle 21:47 alle 23:46. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 3.208.000 spettatori con uno share del 23,6% dalle 22:02 alle 00:42 (Highlights a 1.226.000 e il 23,6%). Su Rai2 Chi segna vince intrattiene 539.000 spettatori pari al 2,9%. Su Italia1 Top Gun incolla davanti al video 918.000 spettatori con il 5,2%. Su Rai3, dopo la presentazione (908.000 – 4,4%), Lo Stato delle Cose segna 1.086.000 spettatori (6,4%). Su Rete4, dopo la presentazione (739.000 – 3,6%), Quarta Repubblica totalizza 757.000 spettatori (5,7%). Guerrieri la regola dell'equilibrio vince la prima negli ascolti tv con 3,8 milioni di telespettatori con il 22.7% di share. Un risultato meritato per Alessandro Gassmann, che sorride a un nuovo successo. Interpreta molto bene il ruolo dell'avvocato ideato da Gian