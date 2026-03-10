ASCOLTI FEBBRAIO 2026 | LO STATO DI SALUTE DI RAI1 CANALE 5 E DELLE ALTRE RETI TV

A febbraio 2026, sono state rilevate le medie di ascolto delle sette principali reti televisive italiane, con dati che coprono l’intero mese dal primo all’ultimo giorno. Rai1, Canale 5 e altre emittenti hanno visto variazioni nei loro ascolti, con numeri che riflettono la situazione attuale della televisione italiana. I dati forniscono un quadro complessivo sulla performance delle reti nel mese appena concluso.

Le medie d'ascolto del mese di febbraio 2026 delle sette reti con la media in share dal 1° all'ultimo giorno del mese. 24 ORE Nel mese di febbraio 2026 Rai1 ottiene il 21,78% di share medio e cala di 1 punto e 78 decimi, rispetto ad un anno fa; Rai2 invece realizza uno share medio dell'8,92% e guadagna il 4,14%, aumento dovuto unicamente alle Olimpiadi Invernali, rispetto a febbraio 2025; Rai3 segna il 6,15% medio con un aumento dello 0,30% rispetto ad un anno fa. Passiamo alle reti Mediaset e partiamo con Canale 5 che nel mese di febbraio 2026 ottiene il 17,25% di share medio in aumento dello 0,95% rispetto ad un anno fa; la rete giovane del gruppo, Italia 1, realizza uno share medio 4,80% e scende appena dello 0,03% rispetto ad un anno fa; infine Rete 4 ottiene il 4,38% di share nel mese appena concluso con una perdita dello 0,21%.