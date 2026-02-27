La terza serata del 76° Festival di Sanremo ha raggiunto oltre 9 milioni di spettatori, con una quota di share del 60,3%, segnando un aumento rispetto alle serate precedenti. I dati sugli ascolti di mercoledì 25 febbraio 2026 mostrano una crescita significativa per l’evento musicale, che si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva. Nel frattempo, il daytime di Rai1 ha registrato risultati positivi.

ASCOLTI TV 26 FEBBRAIO 2026 • GIOVED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 25 febbraio 2026 con la terza serata del 76° Festival di Sanremo +++ CURVE AUDITEL IN FONDO ALLA PAGINA +++. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x PrimaFestival – x Sanremo Start – 11009 46.16 76° Festival di Sanremo – 9336 60.30 (12322 60. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 26 FEBBRAIO 2026: SANREMO CRESCE! OLTRE 9 MILIONI (60,3%) PER LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL. DAYTIME RAI1 IN STATO DI GRAZIA

Leggi anche: ASCOLTI TV 26 FEBBRAIO 2026: SANREMO CRESCE! OLTRE 9 MILIONI (60%) PER LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL. DAYTIME RAI1 IN STATO DI GRAZIA

Leggi anche: ASCOLTI TV 26 FEBBRAIO 2026: X MILIONI (%) PER LA TERZA SERATA DI SANREMO

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; Auditel, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori con il 59,5% di share. Si conferma il calo rispetto al 2025; Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di share; Conti: Poche donne in gara? Scelgo canzoni. Si pensa a Sanremo Estate.

Ascolti tv 26 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamentoGli ascolti tv di giovedì 26 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk come co-conduttrice. Questa edizione ha ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 26 febbraio 2026: il risultato della terza serata di SanremoAscolti TV: vince la terza serata del Festival di Sanremo su RAI 1. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026. money.it

Gli ascolti tv di mercoledì 25 febbraio. Il palinsesto televisivo della settimana è ovviamente cristallizzato per il Festival di Sanremo, con la seconda delle cinque serate della kermesse trasmessa su Rai1. Dopo gli ascolti del debutto di martedì 24 febbraio, in cal - facebook.com facebook

Ascolti Tv mercoledì 25 febbraio 2026 #AscoltiTv #BlogSocialTv #share x.com