Ascoli | il centro che trasforma il dolore in autonomia

Il 10 marzo 2026, a Ascoli, Laura Gaspari ha spiegato come funzionano i centri antiviolenza presenti in città, evidenziando le modalità di supporto e assistenza offerte alle persone che ne hanno bisogno. Durante l'incontro, sono stati illustrati i servizi disponibili e le procedure da seguire per accedere alle strutture. L'evento ha coinvolto operatori e rappresentanti delle istituzioni locali.

Il 10 marzo 2026, Laura Gaspari ha illustrato il funzionamento dei centri antiviolenza nel contesto della città di Ascoli. La coordinatrice del centro ‘Donna con te’, gestito dall’associazione ‘On the road’, ha descritto un modello di assistenza basato su personale femminile e servizi gratuiti. L’intervento mira a trasformare la sofferenza in autonomia attraverso supporto psicologico e orientamento lavorativo. I dati nazionali indicano che circa 6 milioni e 400mila donne tra i 16 e i 75 anni hanno subito violenza almeno una volta nella vita. Questa statistica evidenzia l’urgenza di strutture come quella di Ascoli, dove si registra un aumento degli accessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

