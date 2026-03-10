Sabato sera, un minorenne è stato avvicinato da due stranieri che lo hanno minacciato con un coltello e gli hanno preso il monopattino. La rapina si è verificata in un’area pubblica e ha causato grande paura nel ragazzo. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’aggressione.

L'autore è stato individuato grazie al sistema gps del mezzo che ha portato gli agenti della Polizia di Stato fino al malvivente, caccia aperta al suo complice Tanta paura, nella serata di sabato scorso, per un minorenne che si è visto puntare un coltello addosso da due stranieri che lo hanno rapinato del suo monopattino. L'aggressione è andata in scena intorno alle 19 quando, all'altezza della fermata del Metromare di via Lagomaggio, la vittima è stata incrociata dai malviventi che avevano minacciato di accoltellarlo se non gli avesse dato il monopattino e i soldi che aveva in tasca. Il ragazzino, terrorizzato, non ha potuto far altro che obbedire coi malviventi che, una volta ottenuto il bottino, sono scappati facendo perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Armato di coltello rapina minimarket e parrucchiere

Tutti gli aggiornamenti su Armato di coltello rapina il...

Temi più discussi: Bari, armato di coltello rapina tre negozi in centro: arrestato 24enne rumeno, aveva 10mila euro di refurtiva; Matera - armato di coltello rapina una farmacia e tenta il colpo in un supermercato: arrestato dalla Polizia di Stato che recupera la refurtiva - Questura di Matera | Polizia di Stato; Armato di coltello rapina il monopattino a un minorenne; Rapina con martello all’hotel Duca d’Aosta: preso un sospetto armato di coltello.

Bari, armato di coltello rapina tre negozi in centro: arrestato 24enne rumeno, aveva 10mila euro di refurtivaOperazione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari e della compagnia di Bari Centro, con personale dell'Esercito. La merce è stata recuperata e restituita ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Firenze, armato di coltello tenta una rapina e ne mette a segno un'altra in poche ore: arrestato 18enneNella serata di mercoledì 4 marzo i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per ... 055firenze.it

Leggo. . Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia d - facebook.com facebook

Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di #Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service x.com