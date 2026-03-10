Arianna Mercuri sul rapporto con Ciaffaroni | È sano non c’è controllo o gelosie infondate

Arianna Mercuri ha dichiarato che il suo rapporto con Valerio Ciaffaroni è caratterizzato da sincerità e serenità, senza controlli o gelosie ingiustificate. La coppia, formata dopo aver partecipato insieme a Temptation Island, si mostra molto unita e felice, secondo le sue parole. La loro storia d’amore, iniziata alcuni mesi fa, sembra procedere senza tensioni o problemi evidenti.

Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri a gonfie vele, cosa ha detto lei sul loro rapporto. La storia d’amore tra Arianna Mercuri e Valerio Ciaffaroni è iniziata qualche mese fa, dopo essersi conosciuti a Temptation Island. I momento di crisi e confusione non sono mancati durante i primi periodo ma oggi sono più innamorati che mai. Lei nelle scorse ore è tornata a parlare della loro relazione, a chi le ha chiesto del loro rapporto ha detto: “Mi fate spesso questa domanda. Più che vero lo definirei sano. Ormai si parla spesso di relazioni tossiche, non è quello che vorrei. In questo rapporto c’è libertà, c’è spazio di scelta, non c’è controllo o gelosie infondate “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Arianna Mercuri sul rapporto con Valerio Ciaffaroni svela: "Non mi ha mai trattata male"

Temptation Island, Arianna Mercuri parla del rapporto con Valerio: "C'è libertà", cosa ha detto sulla convivenza

