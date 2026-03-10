Appiano Gentile Inter | nonostente il giorno di riposo quattro indisponibili a lavoro

Nonostante il giorno di riposo concesso, quattro giocatori dell’Inter non sono presenti ad allenamento ad Appiano Gentile. La squadra si prepara per il prossimo impegno, mentre alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero o indisponibili. Le ultime notizie riguardano la formazione e le assenze in vista della prossima partita. La situazione rimane da monitorare nei prossimi giorni.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giorno di riposo per la squadra di Chivu dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Nonostante ciò, Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Thuram hanno deciso di rinunciare al tempo libero per presentarsi al centro sportivo di Appiano Gentile. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista turco non è recuperabile per la partita di sabato a San Siro contro l'Atalanta, mentre l'attaccante francese sarà regolarmente a disposizione. Nonostante il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, ad Appiano Gentile qualcuno ha deciso comunque di presentarsi. Segnale chiaro: l'Inter vuole tenere il motore acceso in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu, Dumfries, Lautaro e Thuram si sono presentati al centro sportivo.