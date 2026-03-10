Andrea Di Marco al Politeama con Bello però… uno spettacolo che celebra il gusto per la postilla

Giovedì 12 marzo, al Politeama Genovese, si terrà una serata dedicata a Andrea Di Marco con il suo nuovo spettacolo “Bello, però…”. L’evento vede il ritorno dell’attore e comico sul palco, portando in scena un testo che esplora il modo in cui spesso si aggiunge un “però” alle cose belle. La rappresentazione si concentra sulla nostra abitudine di trovare difetti anche nelle esperienze positive.

Giovedì 12 marzo il Politeama Genovese accoglie il ritorno di Andrea Di Marco con “Bello, però.”, uno spettacolo che gioca con la nostra irresistibile tendenza a trovare sempre un però. Quella piccola incrinatura, quel dettaglio fuori posto che rovina l’idillio. o lo rende ancora più divertente. Attraverso monologhi, canzoni e aneddoti personali, Andrea Di Marco accompagna il pubblico in un viaggio comico tra le meraviglie e le miserie del quotidiano. Parla di sé, dei suoi lati belli — però. — e degli errori, che a guardarli bene diventano spesso esilaranti. Uno spettacolo che celebra il gusto per la postilla, la pulce nell’orecchio, la parentesi che cambia il senso di tutto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

