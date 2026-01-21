Medico picchiato in ospedale a Roma | frattura alla vertebra dopo l’aggressione di un paziente

Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, un medico dell’ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un’aggressione da parte di un paziente, riportando una frattura alla vertebra. L’episodio si è verificato in seguito a un’attesa per la visita. Si tratta di un episodio che evidenzia le tensioni crescenti nelle strutture sanitarie e la necessità di interventi per garantire la sicurezza di operatori e pazienti.

Una violenta aggressione si è verificata nella mattinata di mercoledì 21 gennaio all'ospedale Vannini di Roma, struttura accreditata che serve il quadrante est della Capitale. Un medico di 46 anni è stato colpito con calci, pugni e anche morsi da un paziente che lamentava tempi di attesa troppo lunghi per essere visitato. Il sanitario ha riportato lesioni gravi, tra cui la frattura di una vertebra, con una prognosi di circa 45 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno bloccato l'aggressore.

Medico aggredito da un paziente all’ospedale Vannini: gli ha fratturato una vertebra, è graveUn medico dell'ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, che gli ha causato la frattura di una vertebra.

