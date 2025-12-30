Come combattere allergie fastidiose? Con l’immunoterapia desensibilizzante sublinguale | una Soluzione per le allergie in adulti e bambini

Come affrontare le allergie fastidiose? L’immunoterapia desensibilizzante sublinguale rappresenta una soluzione efficace sia per adulti che per bambini. Questo trattamento mira a ridurre sensibilmente le reazioni allergiche, migliorando la qualità di vita. Se desideri conoscere i benefici e le modalità di questa terapia, consulta un medico specialista che potrà valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Chi soffre di allergie sa benissimo quanto possa essere frustrante cercare di evitare gli allergeni e gestire i sintomi. Ma c’è una soluzione che può aiutare a ridurre la sensibilità agli allergeni e a migliorare la tua qualità di vita: l’ immunoterapia desensibilizzante sublinguale. Ne abbiamo parlato con il Dr. Renato Sambugaro, immunologo e allergologo di Habilita. Dottore, ci spieghi cos’è l’immunoterapia desensibilizzante sublinguale.. «L’immunoterapia desensibilizzante sublinguale è un trattamento che consiste nell’ assumere piccole quantità di allergene (acari della polvere, graminacee, ambrosia, ecc. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

