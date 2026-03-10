Alice Lupparelli intervista | Oggi puoi essere tutto E a volte non sai più chi sei
In questa intervista l'attrice riflette sul suo percorso e sulle sfide di una generazione che vive tra il desiderio di affermarsi e le incertezze del presente. Parla di come, oggi, sia possibile essere tutto, ma anche di come questa libertà possa generare confusione sull’identità. Tra ricordi di set e momenti di crescita, l’attrice condivide impressioni sulla realtà attuale e le trasformazioni sociali.
Il poster di La La Land, la maturità (con le mascherine) e una generazione in costante evoluzione: mezz'ora con l'attrice, tra i protagonisti di Notte prima degli esami 3.0. Eccola, con i suoi occhi azzurri, affacciata sul futuro. A metà di un freddo pomeriggio tardo invernale, dall'altra parte della finestra Zoom incontriamo Alice Lupparelli. Classe 2001, l'attrice è tra i protagonisti di Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni. Una manciata di ruoli all'attivo che dimostrano quanto la tanto bistrattata Gen Z abbia un'oggettiva marcia in più. E Alice, infatti, non fa eccezione. Anzi. Mezz'ora di intervista che, ben presto, si trasforma in una chiacchierata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
