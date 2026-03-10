Alice Lupparelli intervista | Oggi puoi essere tutto E a volte non sai più chi sei

In questa intervista l'attrice riflette sul suo percorso e sulle sfide di una generazione che vive tra il desiderio di affermarsi e le incertezze del presente. Parla di come, oggi, sia possibile essere tutto, ma anche di come questa libertà possa generare confusione sull’identità. Tra ricordi di set e momenti di crescita, l’attrice condivide impressioni sulla realtà attuale e le trasformazioni sociali.