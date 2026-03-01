Alice Lupparelli attrice di Notte prima degli esami 3.0 | Non si smette mai di imparare su di sé

Alice Lupparelli, attrice di 25 anni, sarà al cinema il 19 marzo con il film “Notte prima degli esami 3”. Ha dichiarato di considerare i personaggi come strumenti per esplorare aspetti di sé stessa, affermando che non si smette mai di imparare su di sé. La sua carriera include anche la partecipazione a questo progetto cinematografico.

«L o dico sempre: quello che non ho fatto nella realtà l’ho fatto con i miei personaggi». Alice Lupparelli, 25 anni l’11 marzo, il 19 marzo sarà al cinema in Notte prima degli esami 3.0, il nuovo capitolo che esce a distanza di 20 anni dal primo Notte prima degli esami. Nel film, diretto da Tommaso Renzoni, l’attrice originaria di Spello (Perugia) interpreta una studentessa alle prese con la Maturità. Anche nella serie tv Un professore 3 Alice aveva “vissuto” l’ultimo anno di superiori in classe. Invece, quello vero, per lei è terminato da remoto, a causa della pandemia. “Maschi Veri”: la nuova serie Netflix che mette alla prova gli stereotipi maschili X Leggi anche › “Un professore 3” con Alessandro Gassmann: la recensione di Aldo Grasso Partiamo da questo suo ruolo in Notte prima degli esami 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

