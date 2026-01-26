Dallo Zecchino d' Oro a The Voice Kids | la palermitana Simona Forte si conferma uno dei talenti della musica italiana

Simona Forte, giovane talento palermitana, si sta affermando nel panorama musicale italiano. A soli dodici anni, ha già partecipato a programmi come Zecchino d'Oro e The Voice Kids, dimostrando talento e passione. La sua crescita artistica testimonia l'attenzione verso le nuove generazioni di cantanti, confermando il suo ruolo come promessa del futuro musicale del Paese.

A soli dodici anni, la palermitana Simona Forte, si sta affermando come una delle giovani promesse più interessanti del canto giovanile italiano. Un talento precoce, sostenuto non solo da doti naturali evidenti, ma soprattutto da un percorso di formazione rigoroso e costante. A The Voice Kids, Simona ha interpretato magistralmente “Luce – Tramonti a Nord Est”, successo di Elisa, con cui si impose a Sanremo nel 2001, aggiudicandosi un posto nel team Loredana. Tra studio, prove e palcoscenici, sostenuta da una famiglia presente, Simona coltiva la passione con impegno e naturalezza, senza perdere l’entusiasmo di una bambina che canta per il piacere di farlo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ginevra Cardella, giovane talento di Palermo di soli 12 anni, si è distinta come concorrente di The Voice Kids su Rai 1.

