Ladri scatenati e assassini | in casa non trovano niente da rubare e uccidono il gatto

Lurago d'Erba (Como), 5 febbraio 2026 – Sono entrati nell'abitazione per compiere un furto, hanno scassinato la cassaforte trovandola vuota, e se ne sono andati con il solo bottino di una penna di marca trovata appoggiata su un mobile. Ma i ladri che nel fine settimana si sono introdotti in una abitazione di Lurago d'Erba, alle spalle si sono lasciati anche il gatto delle vittime, senza vita. Furti in abitazioni di mezza Lombardia: 30 anni di carcere alla banda dei 6 sudamericani I due cani ancora vivi . Cosa abbia ucciso l'animale non è chiaro: in casa c'era anche due cani, a cui no è stato fatto nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel cimitero di Capriolo, sabato sera, ignoti hanno forzato l’ingresso e, con un furgone, hanno rubato statue in bronzo da diverse tombe.

I proprietari di una casa a Nuvolento sono rientrati e hanno trovato tutto a soqquadro.

