Al via le riprese di ‘Super Santos’ un film tratto dal romanzo di Saviano ‘Cuore Puro’

Sono iniziate le riprese di ‘Super Santos’, il primo film di Ciro Visco ispirato al romanzo ‘Cuore Puro’ di Roberto Saviano. La produzione ha avviato le riprese in diverse location italiane, coinvolgendo un cast di attori ancora da annunciare. La realizzazione del film si inserisce nel progetto di adattamento cinematografico dell’opera letteraria. Le riprese sono previste durare diverse settimane.

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Super Santos, l’ opera prima di Ciro Visco liberamente tratta dal romanzo di Roberto Saviano Cuore puro. Si tratterà di una produzione Palomar (a Mediawan company) e PiperFilm. Quattro amici, quattro destini, una sola passione. Scopriamo di più. Le prime indiscrezioni. Quattro amici, quattro destini, una sola passione. Sono iniziate a Napoli le riprese di Super Santos opera prima di Ciro Visco liberamente tratta dal romanzo di Roberto Saviano “Cuore puro” (Giunti Editore, 2022), che ne è anche sceneggiatore con Stefano Piedimonte e con lo stesso regista. Nel cast Francesco Di Leva, Massimiliano Rossi, Antonia Truppo e i giovanissimi esordienti Thomas D’Angelo, Ciro Esposito, Ciro Dommarco e Danilo D’Ambrosio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Napoli diventa set di Super Santos: al via le riprese del film dal romanzo di Roberto Saviano

Il film Super Santos di Roberto Saviano si gira in piazza del Plebiscito: riprese fino ad aprile

