One Piece live action | ecco il primo sguardo alla Dottoressa Kureha

Netflix ha pubblicato il primo sguardo alla Dottoressa Kureha nella seconda stagione di One Piece. L’attesa degli appassionati sta crescendo, perché i fan vogliono vedere come sarà interpretata questa figura chiave. La serie, che ha già riscosso successo con la prima stagione, si prepara a tornare tra circa un mese con nuovi episodi. Le immagini mostrano una Kureha più fedele possibile all’originale, e i fan sperano che questa volta la qualità sia all’altezza. I dettagli sulla trama sono ancora nascosti, ma l’attenzione è tutta puntata su questo person

La serie live-action One Piece di Netflix tornerà con la seconda stagione tra circa un mese e, con un nuovo aggiornamento, ha finalmente svelato il primo look della Dott.ssa Kureha nella sua versione in carne e ossa. One Piece: Into the Grand Line manterrà fede al suo titolo, portando Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia nelle acque della Rotta Maggiore, come anticipato nel finale della prima stagione. Questo significa anche l'arrivo di numerosi nuovi personaggi tratti dal celebre manga originale di Eiichiro Oda. La nuova stagione debutterà su Netflix a marzo e racconterà le prime grandi isole e saghe affrontate dai protagonisti durante il loro ingresso nella Grand Line.

