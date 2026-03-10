8 marzo la Cisl Arezzo ha aperto le porte della sede | partecipato Open day della donna

Domenica 8 marzo, la sede della Cisl di Arezzo ha ospitato l’Open Day dedicato alla donna, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento ha previsto momenti di confronto, ascolto e condivisione tra le persone presenti, con l’obiettivo di promuovere il dialogo su temi legati alla figura femminile. La giornata ha visto una partecipazione attiva e varia, con interventi e attività dedicate.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Una giornata di incontro, ascolto e condivisione. Domenica 8 marzo la sede della CISL di Arezzo in viale Michelangelo ha aperto eccezionalmente le proprie porte per l’“Open day della donna”, un’iniziativa pensata per celebrare la Giornata Internazionale della Donna offrendo uno spazio di accoglienza e riflessione dedicato alle donne, alle lavoratrici e alle loro famiglie. La mattinata si è aperta alle 9.30 con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vicario generale monsignor Alessandro Conti, momento di raccoglimento particolarmente significativo in una fase complessa e segnata da molte fragilità sociali. L’iniziativa ha rappresentato anche un gesto simbolico: per la prima volta la sede sindacale ha aperto di domenica proprio in occasione dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

