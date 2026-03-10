3Juin Sandalo ‘Beth’ | Giallo Neon Comfort e Vestibilità

Il sandalo ‘Beth’ di 3Juin Sandalo è disponibile in giallo neon, offrendo un design che combina comfort e vestibilità. La scarpa si distingue per il colore vivace e la struttura pensata per essere comoda da indossare. È stato presentato come un nuovo modello nel catalogo dell’azienda, con attenzione particolare alla scelta dei materiali e alla calzata. L'articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Piattaforma e stile: il sandalo 'Beth' per l'estate urbana. Il sandalo 'Beth' di 3Juin si distingue immediatamente per la sua audace scelta cromatica: un giallo neon che trasforma un classico modello da piattaforma in un accessorio di impatto visivo. Questa tonalità vivace, unita alla punta aperta, suggerisce una vocazione estiva perfetta per chi cerca di rompere la monotonia dell'abbigliamento urbano con tocchi di colore deciso.