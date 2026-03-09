Yildiz falso nove? Per la Juve 8 gol in 3 spezzoni E ora che arriva Vlahovic

La Juventus ha segnato otto gol in tre partite con Yildiz, giocando in ruoli diversi e in momenti diversi delle partite. Durante le sfide contro Galatasaray, Roma e Pisa, l'ingresso di Boga e l’uscita di David hanno modificato il modo di attaccare, con il turco che ha agito come punto di riferimento offensivo. Ora si attende l’arrivo di Vlahovic per completare l’attacco della squadra.

Tre indizi fanno una prova. Sembra un ossimoro, ma c'è una Juve che fatica con un nove vero e una che deborda con quello falso. È successo prima contro il Galatasaray in Champions League, poi contro la Roma, quindi contro il Pisa: fuori David, dentro Boga, Yildiz si sposta dalla fascia sinistra al centro dell'attacco e i bianconeri trovano gol in serie. Otto, per la precisione, in tre spezzoni: due contro i turchi, due all'Olimpico e ben 4 contro i toscani. Spalletti avrà una settimana di tempo per meditare se proporre questa soluzione senza riferimenti dall'inizio nella prossima trasferta di Udine (dove rientrerà,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

