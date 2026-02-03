La nascita di un sogno romagnolo | ai Mastini Cangrandi la prima Coppa Romagna nel wheelchair rugby

Alla fine del Romagna Rugby Tournament, i Mastini Cangrandi Verona portano a casa la prima Coppa Romagna nel wheelchair rugby. La squadra ha dominato l’evento, che si è svolto al Pattinodromo Comunale di via Ribolle, attirando un buon pubblico e mostrando grande determinazione. È stata una vittoria che segna un passo importante per il team e per questa disciplina paralimpica nella regione.

Le quattro squadre hanno offerto uno spettacolo di alto livello, incarnando resilienza e tattica. Questo torneo non è un episodio isolato: riflette l'impegno Uisp per discipline paralimpiche Successo per i Mastini Cangrandi Verona nella prima edizione del Romagna Rugby Tournament, evento paralimpico che ha infiammato il Pattinodromo Comunale di via Ribolle con passione, tattica e tanto pubblico. Il weekend del 24 e 25 gennaio ha trasformato Forlì in capitale del wheelchair rugby, lo sport paralimpico noto come "Murderball" per la sua intensità. Nato in Canada negli anni '70 per atleti con tetraplegia o gravi disabilità motorie, questo gioco su carrozzine corazzate unisce strategia pura, contatti fisici con partite che mescolano uomini e donne in un turbine di palloni volanti e placcaggi.

