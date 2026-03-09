Il 9 marzo alle ore 20:30 si giocherà la partita tra West Ham e Brentford nella FA Cup. Sono state rese note le formazioni ufficiali, e le quote indicano i Brentford come favoriti. La sfida si svolge tra due squadre che militano nella stessa categoria, senza coinvolgimento di club di diversi livelli. La partita si presenta come uno degli incontri più attesi del torneo.

Quando si parla di FA Cup le partite più interessanti sono quelle tra club che militano in categorie diverse e questo non è il caso di West Ham e Brentford. I due club londinesi stanno vivendo stagioni molto diverse in Premier League, con gli Hammers a forte rischio retrocessione e le Bees al settimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Brentford (FA Cup, 09-03-2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ospiti favoriti

