Ciclone in arrivo dal Mediterraneo rischio maltempo intenso su diverse regioni

Un'area di depressione si sta formando tra Nord Africa e il Mediterraneo, con il potenziale di evolversi in un ciclone. Sono previste piogge abbondanti e venti intensi che potrebbero interessare diverse regioni italiane, in particolare al Sud. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per eventuali misure di sicurezza e precauzioni.

Roma - Una vasta depressione potrebbe evolvere in ciclone tra Nord Africa e Mediterraneo, con piogge abbondanti, venti forti e possibili criticità soprattutto al Sud. La situazione meteo per la prossima settimana appare potenzialmente complessa. L'ampia area depressionaria che nel fine settimana si posizionerà sulla Penisola Iberica resterà bloccata nella sua naturale evoluzione verso est dalla presenza di un anticiclone ben strutturato sull'Europa centro-orientale. In assenza di sbocchi verso levante, il sistema di bassa pressione potrebbe intraprendere una traiettoria anomala, muovendosi inizialmente lungo un asse nord-sud e dirigendosi verso il Nord Africa.

