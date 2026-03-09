Vittime del dovere il Siap audito in Regione | In Liguria medici della polizia meno delle dita di una mano

Il Siap, sindacato italiano appartenenti alla polizia, è stato ascoltato oggi in consiglio regionale della Liguria durante la discussione del progetto di legge regionale numero 55, che riguarda gli interventi a favore delle vittime del dovere. Durante l’audizione, è stato evidenziato come in Liguria i medici della polizia siano meno di cinque. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla questione.

Il sindacato ascoltato in commissione sul progetto di legge regionale. Proposta una modifica sulle borse di studio. Traverso: "A Genova di fatto operativo un solo medico della polizia di Stato" All'incontro, convocato per raccogliere il parere delle organizzazioni del comparto sicurezza, per la polizia di Stato era presente esclusivamente il Siap. A rappresentarlo Roberto Traverso, componente della segreteria regionale ligure e della segreteria nazionale del sindacato. Presente anche un sindacato della guardia di finanza, il Sinafi. Durante l'audizione il Siap ha espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa della Regione Liguria, definita un importante segnale istituzionale di attenzione verso le vittime del dovere e le loro famiglie.