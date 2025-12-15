Avellino-Palermo prevendita biglietti | le info
L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la partita contro il Palermo, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 17:15 allo stadio Partenio – Lombardi. La vendita dei tagliandi partirà martedì 16 dicembre alle ore 15:00, offrendo ai tifosi la possibilità di assicurarsi un posto per questa importante sfida della diciassettesima giornata.
L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 16 dicembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Palermo che verrà disputato sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la diciassettesima giornata del. Avellinotoday.it
Febbre biancoverde, quasi 2000 biglietti venduti. Primi ballottaggi per Braglia
Avellino-Palermo: i dettagli per la prevendita biglietti - Lombardi" per il diciassettesimo turno di campionato ... msn.com
Sarà un derby a porte aperte, l'Unieuro attende Rimini: scatta la caccia al biglietto - E' aperta la prevendita del match, che si disputerà domenica alle 18. forlitoday.it
BIANCOLINO: "PALERMO AFFRONTIAMO UNA SQUADRA FORTE, MA VOGLIAMO FAR PUNTI" di Redazione ForzaPalermo.it Raffaele Biancolino, tecnico dell'Avellino, è intervenuto in conferenza stampa a seguito della sconfitta per 1-0 della sua squadra - facebook.com facebook