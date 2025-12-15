Avellino-Palermo prevendita biglietti | le info

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la partita contro il Palermo, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 17:15 allo stadio Partenio – Lombardi. La vendita dei tagliandi partirà martedì 16 dicembre alle ore 15:00, offrendo ai tifosi la possibilità di assicurarsi un posto per questa importante sfida della diciassettesima giornata.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 16 dicembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Palermo che verrà disputato sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la diciassettesima giornata del. Avellinotoday.it

