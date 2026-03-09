Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito un servizio di informazione sullo stato delle strade e sulle eventuali criticità presenti sul territorio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral, con l’obiettivo di aggiornare i cittadini sulle condizioni del traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la prima o su uno degli incidenti avvenuti in precedenza traffico ora e smaltimento tra Pomezia e Castagnetta verso Latina invece più avanti ancora disagi a causa dell'incidente avvenuto in precedenza tra Aprilia via genio civile sempre nella stessa direzione ci spostiamo su via Cristoforo Colombo auto in coda per traffico intenso tra Vitinia e malafede verso Ostia passiamo ora allo sport allo Stadio Olimpico di Roma stasera alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Lazio Sassuolo valevole per la 28A giornata di...