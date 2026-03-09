Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio è aggiornata alle 15:25 del 9 marzo 2026. Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie su eventuali disagi, chiusure o interventi sulla rete stradale e autostradale, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari in tempo reale. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che monitora costantemente le condizioni del traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto in ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla Roma Fiumicino un incidente è la causa dei rallentamenti all'altezza di chiavichetta in direzione Fiumicino sulla statale Aurelia rimosso invece il sinistro avvenuto nella tarda mattinata di oggi o deore smaltimento tra Castel di Guido e mala in direzione Roma esportiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Pontina e Appia in interna code tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti rallentamenti tra le Tiburtina e Prenestina e tra Anagnina e Appia.