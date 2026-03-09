Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha fornito un servizio di informazione in tempo reale sulla situazione delle strade e sul traffico nella zona, offrendo dettagli utili per chi si sposta in città o nelle aree circostanti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla statale Aurelia che causa chiude tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione Roma ci spostiamo sulla Flaminia per la presenza di un cantiere ci sono file tra Malborghetto e cimitero Flaminio in entrambi i sensi di marcia è sempre per un cantiere Salaria Ci sono rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione tangenziale est sulla Casilina code a tratti per traffico intenso tra giardinetti e finocchio in entrambi i sensi di marcia sulla Appia file nei centri abitati di...