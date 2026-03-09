Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. L'informazione viene fornita per aggiornare i cittadini sulle situazioni di mobilità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Casilina e Ardeatina in esterna rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra il raccordo anulare la tangenziale est verso il centro nel quadrante sud della capitale sulla Pontina sempre a causa del traffico intenso code a tratti da Pomezia Nord a Castel di Decima in direzione Roma diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia sempre per traffico intenso si sta in fila tra il...