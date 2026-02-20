Da cittadella studentesca a scuola fantasma | vi portiamo dentro l’ex Ipia Enrico Fermi
Nel 2009, Agrigento scoppiò lo scandalo dei lavori pubblici quando emerse che il cemento usato per l’ospedale San Giovanni di Dio era di bassa qualità. Contestualmente, le verifiche si estesero a vari edifici pubblici, tra cui l’ex Ipia Enrico Fermi. La scuola, un tempo punto di riferimento per gli studenti, si trovò abbandonata e senza attività. Oggi, il vecchio edificio è ormai vuoto e lasciato a sé stesso, con porte spalancate e pareti rovinate. La sua trasformazione rappresenta un segno tangibile di quegli anni difficili.
L’istituto chiuso dal 2014 per problemi strutturali è stato abbandonato e lasciato in preda ai ladri e ai vandali. Nel 2020 erano state stanziati 19 milioni di euro per la sua ricostruzione, ma i fondi sono stati persi. All'interno anche la testa di un tonno: le immagini choc - VIDEO Era il 2009 quando ad Agrigento scoppiò lo scandalo del cemento depotenziato utilizzato per la costruzione dell’ospedale San Giovanni di Dio e nel periodo di quell’inchiesta si innescarono una serie di verifiche strutturali che interessarono diversi edifici pubblici. Fra questi c’era anche l’Ipia Fermi di contrada Calcarelle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
