Valsolda oltre 4 milioni di investimenti sul lago | tutti i progetti per un Ceresio sempre più sicuro e turistico

A Valsolda, dall’inizio del 2021, l’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla ha portato avanti investimenti superiori a 4 milioni di euro. Sono stati completati diversi interventi, altri sono in corso e alcuni ancora devono essere avviati, con gare di appalto già in fase di definizione. L’obiettivo è rendere il lago più sicuro e attraente per il turismo.

Un piano articolato di opere concluse, cantieri in corso e nuovi progetti in fase di gara. È questo il quadro degli investimenti messi in campo dall'Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla nel territorio di Valsolda dal 2021 a oggi. Tra programmazione ordinaria e interventi straordinari, l'impegno economico supera i 4 milioni di euro e punta a rafforzare infrastrutture, sicurezza e qualità della fruizione turistica lungo il Lago Ceresio. Tra il 2021 e il 2023 sono stati portati a termine diversi lavori di manutenzione e riqualificazione lungo il fronte lago. Tra questi, la realizzazione del parcheggio a lago di Albogasio (80 mila euro) e la sistemazione della riva demaniale di San Mamete (70 mila euro).