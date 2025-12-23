Manovra al Senato il primo via libera Giorgetti | Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili
AGI - E ora la manovra passa alla Camera. Il Senato ha dato infatti il primo via libera alla legge di Bilancio con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astenuti. Il governo incassa la fiducia e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si dice molto soddisfatto: “Tutto è bene ciò che finisce bene". Giorgetti, "nessun gelo con Salvini" . "Sono convinto che sia una buona legge che conferma una traiettoria positiva per il Paese e per gli italiani. Andiamo avanti”, le prime parole che il titolare del Mef affida ai giornalisti, dopo il semaforo verde giunto dell’Aula di Palazzo Madama, per sgomberare il campo dai contrasti degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Agi.it
