Manovra al Senato il primo via libera Giorgetti | Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili

AGI - E ora la  manovra  passa alla  Camera. Il  Senato  ha dato infatti il primo via libera alla  legge di Bilancio  con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astenuti. Il  governo  incassa la  fiducia  e il ministro dell’Economia,  Giancarlo Giorgetti, si dice molto soddisfatto: “Tutto è bene ciò che finisce bene". Giorgetti, "nessun gelo con Salvini" . "Sono convinto che sia una buona legge che conferma una  traiettoria positiva  per il  Paese  e per gli  italiani. Andiamo avanti”, le prime parole che il titolare del  Mef  affida ai giornalisti, dopo il semaforo verde giunto dell’Aula di Palazzo Madama, per sgomberare il campo dai contrasti degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

