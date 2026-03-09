Val Codera | 9 marzo la valle senza auto che resiste allo spopolamento

Il 9 marzo, la Val Codera, situata nella Valtellina, si distingue come una delle poche valli accessibili esclusivamente a piedi. Nonostante il progressivo spopolamento, la comunità locale mantiene vive le attività e la presenza umana in questa area. La valle rappresenta un esempio di resistenza alla fuga di residenti e di conservazione di un territorio che si può raggiungere solo con camminate.

La Val Codera, nel cuore della Valtellina, si conferma come un'eccezione rara: una valle accessibile solo a piedi, dove la vita continua nonostante lo spopolamento. Oggi, 9 marzo 2026, il borgo ospita ancora residenti stabili che mantengono vive le tradizioni agricole e artigianali, mentre i musei locali offrono gratuitamente uno spaccato sulla civiltà alpina. Con l'apertura dell'Osteria Alpina dal 27 febbraio, la valle offre un'esperienza autentica cerca natura incontaminata. L'assenza di strade carrozzabili ha protetto questo territorio da decenni, permettendo alla montagna di mantenere un equilibrio fragile ma prezioso tra uomo e ambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

