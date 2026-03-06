Val Codera la valle senza auto | l’escursione fuoriporta dove la montagna respira bellezza

Val Codera è una valle senza auto, situata nel cuore di un’area montuosa. Il paese si raggiunge esclusivamente a piedi, senza l’accesso di veicoli a motore o strade asfaltate. La zona si presenta come un luogo che sembra sospeso nel tempo, dove il silenzio e la natura dominano incontrastati. L’unico modo per visitarla è percorrere i sentieri che collegano questa comunità isolata.

Un borgo abitato tutto l’anno, musei gratuiti e una natura sorprendente: alla scoperta di una delle valli più autentiche delle Alpi lombarde. Nel cuore della Val Codera esiste un luogo che sembra appartenere a un’altra epoca. Qui non arrivano automobili né strade carrozzabili: l’unico modo per raggiungere il paese è camminare. Proprio questa particolarità ha permesso alla valle di conservare nel tempo il suo paesaggio originario e un equilibrio raro tra natura e presenza umana. Come molte realtà alpine, anche questa valle ha conosciuto il fenomeno dello spopolamento, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. Eppure qualcosa di speciale è rimasto: il borgo di Codera è ancora abitato stabilmente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

