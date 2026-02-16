Una selva di libri di giovedì a Selvazzano incontro con Fabio Bacà a palazzo Eugenio Maestri
Fabio Bacà si presenta a Selvazzano con il suo nuovo romanzo, “L’era dell’Acquario”, dopo il sold out con Matteo Bussola a gennaio, attirando molti appassionati di letteratura. La serata si svolge giovedì a palazzo Eugenio Maestri, dove l’autore parlerà del suo ultimo libro. La rassegna “Una Selva di Libri” continua a coinvolgere il pubblico con incontri che portano scrittori noti nella città. Valentina Berengo, organizzatrice dell’evento, invita i lettori a scoprire le storie di Bacà, noto per il suo stile coinvolgente e ricco di dettagli. I partecip
“Una Selva di Libri” è infatti uno spazio dove il pubblico può rispecchiarsi e comprendere il tempo presente attraverso la sua espressione letteraria che, nel contesto della presentazione, diventa dialogo. L’Assessora alla Cultura Laura Rossi non ha dubbi: «Fabio Bacà è un autore spiazzante che sa raccontare le contraddizioni del nostro presente. E, come Amministratrice, sono felice che Selvazzano Dentro lo ospiti nella rassegna letteraria per poter continuare a costruire un dialogo fecondo tra i pensatori e la cittadinanza». La curatrice Valentina Berengo aggiunge: «Bacà è dotato di una penna felice cui affida un compito gravoso: quello di osare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
“Una selva di libri di giovedì” a Selvazzano, incontro con Daniele Zovi a palazzo Eugenio Maestri
A Selvazzano torna “Una Selva di Libri”, la rinomata rassegna letteraria curata da Valentina Berengo.
“Una selva di libri di giovedì” a Selvazzano, incontro con Matteo Bussola a palazzo Eugenio Maestri
Il 2026 si apre a Selvazzano con “Una Selva di Libri”, la tradizionale rassegna letteraria curata da Valentina Berengo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una selva di libri con lo spettacolo La verità (di nuovo) sull’amore. Alcesti Reloaded il 13 febbraio 2026; Fabre: farfalla prigioniera, l’invasione dei maschi…; Per Benni Bosetto l’arte ha bisogno di diventare uno spazio di poesia; Blog | Il Salto avanti di Arianna Rocca: un racconto autentico del caos interiore di un atleta.
Una selva di libri di giovedì a Selvazzano, incontro con Fabio Bacà a palazzo Eugenio MaestriFabio Bacà è nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto e vive ad Alba Adriatica. Di lui Adelphi ha pubblicato Benevolenza cosmica (2019, Premio Città di Moncalieri e Premio Severino Cesari) e Nova ... padovaoggi.it
Una selva di libri con lo spettacolo La verità (di nuovo) sull’amore. Alcesti ReloadedNella cornice della rassegna di incontri con l’autore Una Selva di Libri a cura della giornalista e divulgatrice letteraria Valentina Berengo c’è spazio anche per il teatro. Esattamente come un anno ... padovaoggi.it
Il ritorno di Fabio Bacà: tra stelle, destino e "Era dell'Acquario" C'è grande attesa per il nuovo capitolo letterario di una delle penne più brillanti del panorama contemporaneo. Siamo entusiasti di invitarvi alla presentazione di "Era dell'Acquario", l'ultimo rom - facebook.com facebook
Sabato, a Torino, Fabio Bacà sarà in dialogo con Francesca Marson. Libreria Trebisonda, ore 11. x.com