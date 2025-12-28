Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini | alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani
Le aperture della Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini continuano anche nel nuovo anno, offrendo visite guidate organizzate dagli archeologi di ArcheOfficina. Durante le visite, sarà possibile scoprire gli affreschi e le testimonianze dei primi cristiani, approfondendo la storia e l’arte di questo importante sito archeologico. Gli orari invernali sono stati predisposti per permettere un approfondimento rispettoso e accurato del patrimonio culturale.
Proseguono anche nel nuovo anno le aperture della Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con giorni orari invernali dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina. Prossimo appuntamento in programma: domenica 4 gennaio.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
